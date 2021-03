Minder nieuwe besmettingen dan zondag, gemiddelde gaat wel omhoog

De laatste keer dat dat dagelijkse gemiddelde zo hoog lag, was op 27 december.

Meesten in Leeuwarden

De meeste nieuwe besmettingen zijn gemeld in de gemeentes Leeuwarden (50) en Súdwest-Fryslân (35). In Tytsjerksteradiel zijn er negen nieuwe besmettingen bij gekomen. Maandag werd bekend dat in die gemeente een grote uitbraak is in het azc. De besmettingscijfers van die uitbraak zijn de afgelopen weken al meegenomen.

In Fryslân zijn de afgelopen 24 uren geen nieuwe sterfgevallen gemeld als gevolg van het virus. Wel werd er één persoon opgenomen in het ziekenhuis. Dat gaat om een inwoner van de gemeente Weststellingwerf.

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):