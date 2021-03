Grote kans dat kantoornaam Anker & Anker blijft bestaan

Toen de broers Anker 2,5 jaar geleden een datum prikten om te stoppen, leek dat nog ver weg, maar nu is het al bijna zover. "Omdat het advocaat-zijn ons in het bloed zit, valt het ons wel zwaar. Samen zijn we natuurlijk ook al tachtig jaar advocaat", zegt Wim Anker. "Maar ook om fysieke redenen is het goed om er straks mee op te houden."

"Uit de gesprekken die we er nu over voeren, komt naar voren dat de kantoorcultuur ook na ons vertrek gewoon overeind blijft: Een principieel kantoor met een sociaal gezicht. En Tjalling van der Goot wordt de eerste man. Maar dat is hij eigenlijk ook al enkele jaren", vertelt Anker.

Zo gauw als corona het toelaat, wil Wim Anker ook de lezingen en zijn theatertour weer oppakken. "Mijn broer zoekt het dan meer in het verenigingsleven, zowel in Akkrum als provinciaal", zegt hij.