41 bewoners van azc Burgum besmet met coronavirus, weinig klachten

"Rond 16 maart kregen we door dat er een paar peuters besmet waren", vertelt locatiemanager Miranda Bakker. "Die hebben weer vaders, moeders en broertjes en zusjes."

Een deel van de mensen waar het om gaat is naar een speciale locatie in Haren in Groningen gebracht. Die heeft het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, daar ingericht. De locatie is bedoeld voor mensen van wie de woonruimte in een azc niet geschikt is om in isolatie of quarantaine te gaan. Een ander deel van de besmette asielzoekers is in het azc zelf in isolatie gegaan.

Bijna geen klachten

Het gaat goed met de besmette mensen, zegt Bakker. "Er zijn weinig tot geen klachten. De kinderen hebben soms een snotneus of moeten hoesten. Maar we hebben heel veel geluk, de mensen zijn niet ernstig ziek."