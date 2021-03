41 bewoners van azc Burgum besmet met coronavirus

Een deel van de mensen waar het om gaat is naar een speciale locatie in Haren in Groningen gebracht. Die heeft het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, daar ingericht. De locatie is bedoeld voor mensen van wie de woonruimte in een azc niet geschikt is om in isolatie of quarantaine te gaan.

Een ander deel van de besmette asielzoekers is in het azc zelf in isolatie gegaan.