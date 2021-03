Kan een sloot je huis verwarmen? Dijkstra Draisma doet er een proef mee in Damwâld

Het idee voor de proef is ontstaan naar aanleiding van een onderzoek van een professor aan de Technische Universiteit van Delft, vertelt Folkert Linnemans van Dijkstra Draisma. "Die heeft een paar jaar geleden uitgerekend dat er eigenlijk heel veel energie in water opgeslagen zit. En voor de grap zei hij weleens: 'Laten we een Elfstedentocht maken door de sloten te bevriezen en met die energie de woningen te verwarmen'."

Het bouwbedrijf besloot in samenwerking met andere organisaties een proefopstelling te maken en die in een sloot te leggen. "Gewoon in een boerensloot, naast een boerderijtje", zegt Linnemans. De resultaten zijn verrassend. "We zijn positief verbaasd over hoeveel energie er nou eigenlijk in zo'n sloot zit."

Technisch toepasbaar

De proefopstelling bestaat uit een plaat die in de sloot ligt. Daarheen wordt een biologisch afbreekbaar koudemiddel' gevoerd dat kouder is dan het slootwater. De sloot warmt het dan op en daarna gaat het naar een warmtepomp in het huis. Linnemans: "De verwarming met de warmtepomp zorgt er dan voor dat we de woningen warm krijgen."

Zover is het nog niet helemaal, maar technisch gezien kan het allemaal. De uitvoering moet ook nog in de regelgeving passen, aldus Linnemans. "Het moet natuurlijk wel allemaal veilig kunnen. En sloten worden gehekkeld, hoe ga je daarmee om? Je koelt de sloot een klein beetje af, wat betekent dat voor de biodiversiteit? Maar technisch gezien is dit nu al toe te passen."