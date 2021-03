Cambuur Sjoernaal: Voor het eerst dit seizoen verlies in een uitwedstrijd

Cambuur speelde een matige eerste helft en kwam met 1-0 achter. In de tweede helft waren de Leeuwarders de betere ploeg. Het wachten was op de gelijkmaker, maar Cambuur miste veel kansen. Roda JC profiteerde en met 2-0 leek de wedstrijd gespeeld. Robert Schilder bracht met zijn goal in de 85e minuut de spanning nog terug, maar Roda JC wist in de slotfase nog een keer te scoren.