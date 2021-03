VIDEO: De Heeren van Harinxma behoudt Michelin-ster

Restaurant De Heeren van Harinxma van hotel Lauswolt in Beetsterzwaag behoudt z'n Michelin-ster. Dat heeft de organisatie maandag bekend gemaakt. Directeur Marc van Gulick is ontzettend blij met het nieuws. "Hier doe je het uiteindelijk voor." Het restaurant in hotel Lauswolt in Beetsterzwaag is het enige Friese restaurant met een ster.