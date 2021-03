Dierenambulance De Waadhoeke wil verandering in wetsartikel: "Een dier is geen ding"

De dode pup die vorige week werd gevonden aan de kant van de weg, is aanleiding voor de dierenambulance om in actie te komen. Het is nog altijd onduidelijk wie het dier daar heeft neergelegd en hoe het hondje aan z'n einde is gekomen. Maar de dader is niet strafbaar volgens de wetgeving.

Genoeg geld voor crematie

Er is inmiddels genoeg geld ingezameld om het dode hondje een crematie te geven. Wanneer die crematie plaats zal vinden, is nog onbekend. Bij de crematie wil de dierenambulance een minuut stilte houden om aan te geven dat een dier een waardig afscheid verdient.