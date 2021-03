Brits satellietbedrijf spant kort geding aan om 'oren van Burum'

Met de schotels in Burum worden noodsignalen van schepen op zee opgevangen. Het Nederlands ministerie van Economische Zaken wil de schotels verwijderen, omdat het nieuwe 5G-signaal voor storingen kan zorgen. De Britse schotels zitten namelijk op dezelfde frequentie als 5G. De Britten zeggen geen kant uit te kunnen en willen via de rechter afdwingen dat ze toch in Burum mogen blijven.