Inwoners Workum heffen het glas op glasvezel

In maart begon een campagne in de stad om mensen te attenderen op de mogelijkheid om zich aan te melden voor snel internet. In korte tijd meldden zich genoeg inwoners aan, zodat er direct kan worden gestart met de aanleg.

Richard de Vries, voorzitter van Plaatselijk Belang Workum, is blij verrast dat zo veel mensen zich hebben aangemeld. "Thuiswerken, onderwijs en ontspanning; we merken in deze tijd meer dan ooit hoe belangrijk het is om over goed en snel internet te beschikken."