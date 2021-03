Geen 'warm bad' voor eerste zwemmers openluchtzwembad It Gryn

Meer geld en een grotere buffer

Naast It Gryn gaat op 1 april ook zwembad It Paradyske in Kollum eerder open, maar daar blijft het bij. Jammer genoeg hebben de andere zwembaden in Fryslân die luxe niet. Zwembad De Klomp in Wommels, Laco Bosbad in Appelscha en De Sawnstjerren in Hallum openen eind april de deuren. "Het is duur om water op een aangename temperatuur te krijgen, omdat het nog zo koud is", zegt Jantine Kuiken van De Sawnstjerren. "Ik werkte voorheen ook voor It Gryn. Het zwembad in Stiens heeft meer geld en een grotere buffer dan wij."

De Blauwe Kamp

Bezoekers van zwembad De Blauwe Kamp in Nij Beets moeten nog net iets langer wachten. Het zwembad gaat op 15 mei open. Ze zijn nog bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. "We hebben dit jaar de machinekamer gerepareerd. Er moest een nieuw zuiveringssysteem worden geïnstalleerd. Dit kost ons bijna 40.000 euro", vertelt voorzitter Rik Mulder. "Daardoor kunnen we geen geld meer uitgeven om het bad op te warmen."

Zwemmen in Jubbega

Ook in Jubbega moeten zwemmers nog even geduld hebben; pas in juni gaat het buitenbad open. Dit heeft ook hier met de financiën te maken. Voorzitter Rob Broers is bang dat er door het eerder openen van de openluchtbaden meer subsidie wordt gevraagd, waardoor er minder overblijft voor zijn zwembad. "We zijn vorig jaar niet eens open geweest door het coronavirus. Het kost nogal wat om te openen. Dat is voor ons, maar voor ieder ander klein openluchtzwembad, gewoon niet haalbaar." Broers vindt het eerder openen van de andere baden daarom onverantwoord.