De smartphone in april uit: kun jij eigenlijk nog zonder?

Kippenvel

De Jong is nu vijf jaar docent op het MBO en hij ziet om zich heen hoe de mobiele telefoon steeds belangrijker wordt. Hij doet al drie jaar onderzoek naar schermtijd van leerlingen. Hij vroeg leerlingen wanneer ze hun mobieltje gebruiken en schrok van de antwoorden. "De studenten gebruiken hun mobiel wanneer ze de hond uitlaten, spelletjes spelen en zelfs onder de douche. Deze verhalen gaven me kippenvel, en geen goede kippenvel. Het is heel normaal dat leerlingen 7 tot 8 uur per dag op hun mobiel zitten. Dat betekent dat je een derde deel van je dag op je mobiel zit. Dat is best veel."

#stilwanneerikwil

Twee jaar lang probeert De Jong al aandacht te vragen voor de stijging van het mobiele gebruik. De eerste keer vroeg hij leerlingen om hun mobiel twee weken lang in een klus te leggen. Zo ver wil hij dit keer niet gaan. Hij heeft voor dit jaar de module #stilwanneerikwil ontwikkel. "Je mag nu zelf bepalen wanneer de mobiel aan de kant gaat, bijvoorbeeld wanneer je gaat wandelen of een film kijkt. Ook zijn er studenten en docenten die hun simkaart uit de smartphone halen en die in een ouderwetse Nokia-telefoon doen, zodat ze alleen nog kunnen bellen."

Hoger niveau

De Jong is ambitieus. "Dit initiatief moeten we op hoger niveau oppakken. Er zal beleid moeten komen hoe we op ons school omgaan met mobiele telefoons. In plaats van meer stopcontacten zouden er wat mij betreft meer voetbaltafels moeten komen in de kantine, zodat we weer meer contact met elkaar hebben. Dat geldt niet alleen voor leerlingen, maar ook voor docenten. Het eerste waar mijn collega's om zoeken wanneer ze de koffiekamer inkomen, is een stopcontact om hun telefoon op te laden."

Afkick-video

De Jong vraagt z'n leerlingen om bij te houden hoe het afkicken van hun mobiele telefoon bevalt. Studenten kunnen bijvoorbeeld een blog schrijven of een vlog maken. Ook zullen er leerlingen in een livestream vertellen over de problemen die ze tegenkomen. Uiteindelijk zullen ze een video maken, waarin ze uitleggen hoe ze deze periode zijn doorgekomen. Deze video wordt op 16 april uitgezonden.