Tekorten onderdelen fietsenhandel vanwege stagneren zeehandel

De hele handel over zee ging onder de coronacrisis al stroef omdat de productie in Azië een tijdje stillag. Nu komt deze situatie er ook nog bij. "Er staan nu fietsen anderhalve maand te wachten op reparatie, omdat we wachten op onderdelen. Ook de fietsproducenten hebben er last van. Er komt bij ons in de winkel geen mountainbike meer bij", zo zegt Kramer.

Het steekt wel dat hij nu nee moet verkopen, want het zijn drukke tijden door de coronacrisis. Veel mensen gaan er in de buitenlucht op uit en fietsen veel. Hij denkt dat de toekomst onrustig wordt. "Het seizoen moet nog beginnen, maar ik ben nu al aan het inkopen voor de zomer in 2022, dat heb ik nog nooit meegemaakt."