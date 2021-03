Zelfs wanneer ze erom vragen krijgen vrouwen minder snel loonsverhoging dan mannen

Het is de eerste keer dat zo'n soort onderzoek gedaan wordt zegt CNV voorzitter Piet Fortuin. Hij is verbaasd over de uitslag en weet nog niet precies waar het verschil vandaan komt. Wel wijst hij erop dat mannen vaak iets assertiever zijn en mogelijk meer op een loonsverhoging aandringen. Fortuin vindt het raar dat werkgevers de mannen eerder loonsverhoging geven: "De werkgever is er schijnbaar gevoeliger voor om het vaker te geven wanneer een man het vraagt dan wanneer een vrouw het vraagt. Dat is heel vreemd."

Volgens Fortuin is een van de mogelijkheden om het verschil op te lossen dat werknemers op de werkvloer opener praten over hun loon en eventuele loonsverhoging. "Sommigen denken dat dit wel geregeld is in de CAO. Maar dat is natuurlijk voor lang niet iedere loonsverhogingen of extraatjes zo. Praat er bijvoorbeeld met elkaar over bij het koffiezetapparaat."