Cambuur teleurstellend onderuit op bezoek bij Roda JC

Leeuwarders zetten aan, Roda profiteert

Twintig minuten voor tijd was Mees Hoedemakers nog dichtbij de gelijkmaker, maar zijn schot ging net naast. Dat was wel aanleiding voor Cambuur om nog eens aan te zetten. Een paar minuten later raakte Mühren de paal na een prima aanval over rechts. Even later kreeg weer Hoedemakers een grote kans, maar keeper Hoekstra stond weer in de weg. Aan de andere kant van het veld was het Roda dat wel scoorde, toen Pflücke geen buitenspel stond en er 2-0 van maakte.

Vijf minuten voor tijd bracht Mühren de spanning terug in het duel, toen hij de 2-1 binnentikte. Dat duurde niet lang, want uit een hoekschop van de thuisploeg ging er van alles mis achterin bij Cambuur zodat Luijckx er 3-1 van kon maken.

Het is pas de vierde nederlaag van het seizoen voor Cambuur, dat nog wel aan de leiding staat in de eerste divisie.