Judoka Natascha Ausma pakt goud op grand slam in Tblisi

Ausma was in de finale gekomen door vier partijen met ippon te winnen. In de halve finale pakte ze na een verlenging de winst tegen de Russin Aleksandra Babintseva. In oktober won Ausma nog brons op het grand slam van Budapest.

Eerder deze week kwam Tornike Tsjakadoea in actie in Tblisi. In de wedstrijd om het brons moest de 24-jarige Leeuwarder het afleggen tegen Sjajboz Saidaboerorov uit Tadzjikistan.

Kijk hier naar de finale van Natascha Ausma tegen Karen Stevenson: