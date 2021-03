CDA-prominent Sjoerd Galema: "Pieter Omtzigt moet vice-premier worden"

Als het CDA in een nieuw kabinet komt, moet Pieter Omtzigt vice-premier worden. Dat vindt CDA-prominent Sjoerd Galema uit Hartwerd. Tieneke Clevering van de partij Water Natuurlijk in het waterschap ziet voor Omtzigt juist een functie als staatssecretaris van belastingzaken. Galema en Clevering zeiden dat in het radioprogramma Buro de Vries van Omrop Fryslân.