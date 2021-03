Voetbalvrouwen SC Heerenveen in spektakelstuk onderuit tegen VV Alkmaar

De eerste kans van de wedstrijd kwam op naam van Heerenveen. Spits Kirsten van de Weteringh kreeg de bal echter niet in het doel. Daarna nam Alkmaar de wedstrijd over, en dat leverde een 1-0 voorsprong op door Natasha Brough na een kleine twintig minuten.

Een kwartiertje later knokte Heerenveen zich terug in de wedstrijd, door de eerste goal van Nikée van Dijk. 1-1 was ook de ruststand. In de tweede helft bleef het gelijk, tot de zestigste minuut. Toen was het Emmeke Henschen die Alkmaar op voorsprong bracht. Weer tien minuten later was het Chimera Ripa die het verschil op twee bracht.

Nikée van Dijk neemt Heerenveen bij de hand

Met nog tien minuten te gaan leek de wedstrijd klaar, maar dat was buiten Nikée van Dijk gerekend. Met haar tweede en derde goal zorgde zij ervoor dat Heerenveen toch nog mocht dromen van een punt.

Helaas mocht dat niet zo zijn. In de blessuretijd kreeg Heerenveen het deksel op de neus toen Chantal Schouwstra er 4-3 van maakte. Na de nederlaag is de competitie nu klaar voor SC Heerenveen. De vrouwen zijn als zesde geëindigd met 12 punten uit 14 duels. Daarom moeten ze nu met PEC Zwolle, VV Alkmaar en Excelsior de strijd aan in de degradatiepoule.