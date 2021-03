Suzan Kuypers blikt terug op jeugd met dominante Turkse vader

In het boek 'De Atlas van Overal' blikt Deniz Kuypers terug op hun jeugd in Hengelo met een Nederlandse moeder en een autoritaire Turkse vader. Naast zijn gezin in Nederland heeft hij ook nog vrouw en kinderen in Turkije. Regelmatig reist hij tussen beide werelden heen en weer. Nergens voelt hij zich echt thuis. In het gezin in Nederland bestaat veel verbaal en fysiek geweld.

Zoektocht naar je thuis voelen

Als Deniz 20 jaar oud is, vertrekt hij naar Amerika om vervolgens jarenlang geen contact meer te hebben met zijn familie. Toch kan hij zijn bijzondere familiegeschiedenis niet langer ontkennen als hij zelf kinderen krijgt. Wat is thuis? Kun je je thuis voelen in een nieuw land? Is dit gevoel hetzelfde als wat zijn eigen vader voelde toen hij uit Turkije naar Nederland kwam? Wanneer Deniz het contact met zijn zus Suzan weer oppakt, worden ze close en spreken ze veel over hun bijzondere jeugd. Het is de basis voor zijn roman waarin Suzan een belangrijke rol speelt als zijn klankbord.