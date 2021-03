Aris wint weer eens na elf verliespartijen op rij

Deze keer had Aris, dat eerder deze week afscheid nam van de geblesseerde Jean-Victor Mukama, opnieuw een goed begin: het eerste kwart werd met 19-15 afgesloten.

In de tweede periode pakten de Leeuwarders goed door en bij rust stonden ze op 45-29. In het derde kwart werd het 72-47. De Sailors kwamen in het laatste kwart nog wel wat terug maar de overwinning kwam niet meer in gevaar: 90-72.

Elite B

Aris staat na 4 wedstrijden op de vierde plek van de Elite B met 6 punten. Om door te gaan naar de play-offs om het kampioenschap moeten de Leeuwarders tweede worden. Het verschil met nummer twee Weert is nu 10 punten.