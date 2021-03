LDODK dwingt derde play-off duel af in spannende wedstrijd tegen Fortuna

LDODK, met in de basis opnieuw talent Ran Faber, begon goed aan de 1500 wedstrijd ooit in de Korfbal League. De ploegen scoorden om de beurt gaven elkaar in de beginfase niet meer dan een punt ruimte. Richting het einde van de eerste helft kwam LDODK even met twee punten voor, maar bij rust was de voorsprong toch weer voor Fortuna: 11-12.

Waar de ploeg van trainer Henk Jan Mulder het in de eerste wedstrijd tegen Fortuna volledig liet liggen in de tweede helft, lieten ze dat zaterdag niet gebeuren: na rust werd meteen de 14-12 voorsprong gepakt. Langzaamaan nam Fortuna het spel weer over en ze kwamen dan ook even op voorsprong.

Eerste play-off overwinning

De ploegen wisselden de voorsprong wat af, maar richting het einde liet LDODK zien de sterkste te zijn: in een spannende slotfase hielden ze de ploeg uit Delft op 25-23.

Omdat LDODK de eerste wedstrijd in de best-of-three verloor, is er een derde wedstrijd nodig. Die wordt dinsdag gespeeld in Delft. Met de winst heeft de ploeg van Henk Jan Mulder ook een aparte statistiek achter zich gelaten: voor het eerst sinds de invoering won LDODK een wedstrijd in de play-offs.