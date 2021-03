22-jarige vrouw uit Achtkarspelen tijdelijk ontvoerd na auto-ongeluk

Een 22-jarige vrouw uit Achtkarspelen is vrijdagavond korte tijd ontvoerd geweest, nadat ze betrokken was bij een auto-ongeluk. De politie heeft een 22-jarige man uit Grootegast aangehouden voor zogenaamde 'wederrechtelijke vrijheidsberoving' van de vrouw. Ook de man was betrokken bij het ongeluk.