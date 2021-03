Minder eenzaam door een band met een beeldend kunstwerk

Eén van de deelnemers is de 87-jarige Josephine Land-Cohen. Ze heeft al meer dan een jaar een steen te leen, gemaakt door beeldend kunstenaar Rosa Sijben. Ze heeft het kunstwerk zelf een naam gegeven: Olivier. "Iedere ochtend haal ik hem uit zijn doosje en soms valt hij en dan zet ik hem weer overeind", vertelt Land-Cohen.

Film als kunstwerk

Het was eerst de bedoeling dat de kunstwerken bij de deelnemers thuis tentoongesteld zouden worden waar publiek langs kon komen, maar toen kwam het coronavirus. Sijben moest alles omgooien en heeft uiteindelijk een film gemaakt van de deelnemers en hun leenvoorwerpen. "De film is uiteindelijk het kunstwerk geworden dat we met z'n allen hebben gemaakt. Ik denk dat het leuk kan zijn om bij te dragen aan een groter geheel waar ook andere mensen aan bijdragen, zonder dat je elkaar fysiek hebt ontmoet." De film is zaterdag coron-proof in première gegaan.