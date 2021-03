Primeur voor ons land: bruggen openen met je eigen telefoon

Het gaat nu om 16 bruggen, maar dat worden er op termijn 40. "We zien steeds meer dat toeristen toch wat meer comfort en luxe willen. Dat kun je met deze app ook leveren. Je hoeft niet meer eerst aan te meren met je boot, maar met één knop op de app gaat de brug voor je open", zegt gedeputeerde Avine Fokkens.

De bruggen zijn aangesloten op bedieningscentrale it Swettehûs in Leeuwarden, waar een bediener het signaal van de app ontvangt. Die zorgt er dan voor dat de brug ook echt open gaat. Toch is het niet zo dat je zonder app nu nergens meer kunt komen, legt Fokkens uit: "Het is niet zo dat je per sé de app moet hebben om door de brug te komen. De oude manier blijft gewoon bestaan."