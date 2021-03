Supportersvereniging Cambuur roept op: vraag niet om restitutie seizoenkaarten

Cambuurfans die een seizoenkaart hebben gekocht, kunnen geld terugkrijgen omdat ze door de coronacrisis niet bij de wedstrijden kon zijn. Volgens Kees Elzinga van Kern van Cambuur heeft de club dat geld echter hard nodig. "Daarom vragen we mensen, als het enigszins kan, geen restitutie te vragen."

"We zitten nu al een jaar in de coronatijd, dat betekent dat er gewoon eigenlijk geen inkomsten zijn", zegt Elzinga. "Gelukkig waren er inkomsten uit de verkoop van seizoenkaarten. Als je dat bedrag terug moet betalen, hakt dat er enorm op in."

Het grootste aantal van de supporters zijn bereid om inderdaad geen restitutie te vragen. "88 procent heeft nu gezegd dat ze geen geld terug willen en ook bij de sponsoren is de bereidheid om te betalen groot."