Nieuwe datum voor Roze Zaterdag in Leeuwarden, nu op 16 oktober

Jan Gaastra van de organisatie in Leeuwarden is blij dat Roze Zaterdag dit jaar toch nog door kan gaan: "Wij willen een toegankelijk evenement en dat is binnen anderhalve meter heel lastig. Veel organisatoren kijken nu naar augustus of september om hun festival in te halen, dus daar zijn we iets achter gaan zitten. Maar na ons komt ook weer een stad, dus we kunnen ook niet onbeperkt blijven uitstellen. We wilden wel heel graag dat het dit jaar in Leeuwarden nog door kon gaan."