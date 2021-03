269 nieuwe coronabesmettingen in de afgelopen 24 uren in Fryslân

Dat is het hoogste gemiddelde sinds 8 januari. De meeste nieuwe besmettingen zijn gemeld in de gemeenten Leeuwarden (40), daarna komen Súdwest-Fryslân (35) en Noardeast-Fryslân (33).

In Fryslân is in de afgelopen 24 uren geen nieuwe sterfgeval gemeld ten gevolge van het virus. Wel waren er 6 nieuwe ziekenhuisopnamen in onze provincie.

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):