Hoe komt het met de iepenloftspullen deze zomer?

Het verschuiven van de datum na één juli komt voor de organisatie in Ryptsjerk mooi uit, maar in Burgum hebben ze er minder mazzel mee. "We hebben in mei een stuk over Schindler's List", zegt Rigt Westerlaan-de Boer. Ze is bestuurslid van het iepenloftspul in Burgum. "Je kan begrijpen dat het dan niet mogelijk is om een stuk op te voeren. De repetities hadden volop bezig moeten zijn. We zijn wel verantwoordelijk voor het publiek en voor de acteurs. Dat is geen doen en dus hebben we het geschrapt. Dat doet pijn, maar het is niet anders."

Het stuk speelt zich af achter de melkfabriek in Burgum. "Deze lijkt ook wel een beetje op die uit de film", zegt regisseur Theo Smedes. Hij heeft een vervelend jaar achter de rug. Alle stukken zijn geschrapt. Hij hoopt dan ook snel weer aan het werk te kunnen. "Ik snap de regels wel hoor, maar het doet wel pijn. Vorig jaar kwam het als een bom en nu zit je er nog in. Je wil doen waar je van houdt en dat is het toneel. Als je dan voor de tweede keer zo'n klap krijgt dat het niet doorgaat, dan komt dat aan."