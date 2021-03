Cambuur Sjoernaal: Facetimen met Curaçao en Peter van der Vlag op krukken

Nog negen wedstrijden speelt SC Cambuur in de eerste divisie om dan, als het zo doorgaat als nu, volgend seizoen uit te komen in de eredivisie. Zondag staat er weer een pittige tegenstander te wachten: in Kerkrade spelen de Leeuwarders tegen Roda JC. In dit Cambuur Sjoernaal kijken we vooruit op dat duel. Ook hebben we contact met Curaçao, waar Cambuurspeler Jarchinio Antonia deze week zijn eerste interlanddoelpunt maakte. En we spreken keeperstrainer Peter van der Vlag, die een week na het oplopen van een ernstige blessure terug is in Leeuwarden.