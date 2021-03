Zes miljoen euro om Kornwerderzand aantrekkelijker te maken voor toeristen

Volgens het Waddenfonds zal het project voor meer toeristen zorgen die dan ook nog eens flink wat extra in de omgeving zullen uitgeven. Voor 'Beleef Kornwerderzand' is in totaal zo'n 25 miljoen euro nodig. Het Rijk en de gemeente Súdwest-Fryslân doen ook een bijdrage, zegt bij de het project betrokken verantwoordelijk wethouder Bauke Dam.

Er komen wandelpaden, uitkijkpunten en een tunnel onder de weg door bij de vismigratierivier die momenteel in aanleg is, zegt Dam. Met deze verbetering kan mooi worden meegelift op de versterking van de Afsluitdijk waar momenteel aan wordt gewerkt.

Voor de toeristen liggen er veel verhalen op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. Ze kunnen naar het Waddencentrum, naar het Kazemattenmuseum en er is een surfstrand. De Afsluitdijk op zich is al een verhaal. Aan de ene kant hebben toeristen een weidse blik over het IJsselmeer en aan de andere kant over het Werelderfgoed de Waddenzee.

Wanneer moet alles klaar zijn? Het zal wel een langere tijd duren, zegt Dam. De plannen worden nu eerst worden uitgewerkt, onder andere samen met de bewoners van het dorp Kornwerderzand. "Je moet rekening houden met 2027." Er zal wel wat ophoud voor het verkeer zijn, maar het is niet bedoeling dat het veel is, volgens Dam.

Er zijn meer toeristische projecten die geld krijgen uit het fonds.