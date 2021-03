Gedeputeerde Hoogland: "Allemaal de lampen uit om aandacht te vragen voor de natuur"

"Een uurtje de lampen uit redt natuurlijk niet meteen het klimaat en de natuur, maar het is wel een mooi gebaar om er aandacht voor te vragen", zegt Hoogland. Op het provinciehuis in Leeuwarden zal het tussen half negen en half tien in elk geval donker zijn. En ook in andere provinciale gebouwen als brugwachtershuisjes en bedieningscentrales voor het vaarverkeer gaat het licht uit.

Hoogland hoopt dat bedrijven, organisaties en ook particulieren het initiatief zullen volgen. "Laten we Fryslân zo donker mogelijk maken tijdens Earth Hour. Zo kunnen we met zijn allen energie besparen. En bovendien, bij kaarslicht een boek lezen, een goed gesprek voeren of een spelletje doen, kan nog heel gezellig zijn ook."

Niet alleen de provincie doet mee aan Earth Hour. Ook bijvoorbeeld in gemeenten als Tytsjerksteradiel, Heerenveen en Waadhoeke zal het zaterdagavond donkerder zijn dan gewoonlijk.