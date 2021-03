Rijkswaterstaat legt 800 kunststof tonnen langs kleinere vaargeulen in Waddenzee

Voor de kunststof markeringen geldt dat niet, die gaan een jaar of vijftien mee. Dat scheelt materiaal, maar ook de kosten van het vervangen. Ze blijven ook beter op hun plek liggen dan de houten en dat maakt ze volgens Rijkswaterstaat veiliger.

Rijkswaterstaat is de komende week nog met drie schepen onderweg, om alle kleinere vaargeulen van kunststof tonnen te voorzien. In het hele Waddengebied gaat het in totaal wel om zo'n 800 tonnen, zegt nautisch adviseur Johan Penninga van Rijkswaterstaat. Het is de bedoeling om nog voor het paasweekend klaar te zijn met de werkzaamheden.