Weststellingwervers kunnen hun hart luchten bij burgemeester en wethouders

"Eigenlijk wilden we weer terug naar wat we normaal gesproken ook doen, namelijk zoveel mogelijk contact met onze inwoners en onze ondernemers", zegt Van de Nadort over het bijzondere initiatief. "Er is natuurlijk ook wel een aanleiding voor. We zitten een jaar in de coronacrisis. Het lijkt erop dat we wel aan het eind daarvan zitten, maar de laatste loodjes wegen natuurlijk wel zwaar."

Een stukje lopen

Volgens de burgemeester hebben de mensen er wel behoefte aan om hun verhaal te doen. "Dat kan digitaal, maar we kunnen ook raam- of deurgesprekken voeren. Of misschien een stukje wandelen met elkaar", legt hij uit. "Niet op het gemeentehuis, niet op onze kamers. Dat willen we niet doen."

Van de Nadort heeft al wat ervaring opgedaan bij zijn aanstelling als burgemeester van Weststellingwerf in 2017. Toen mochten inwoners hem uitnodigen om met hem kennis te maken. "Daar werd behoorlijk massaal op gereageerd. Toen deed ik het in mijn eentje, nu hebben we ook nog vier wethouders."

Eerste gesprekken

De eerste gesprekken worden komende week gehouden. Mensen die met de burgemeester of wethouders willen praten, kunnen zich via de website van de gemeente Weststellingwerf aanmelden.