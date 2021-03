Fries Blockbusterfonds opgericht voor grote theater- en museumevenementen

Vier Friese fondsen hebben samen een nieuwe fonds opgericht om grote theater- en museumevenementen in Fryslân te stimuleren. Het is bedoeld voor producenten en organisaties in het hele land, maar de voorwaarde is wel dat het evenement in Fryslân wordt gehouden. Er komt in het begin een half miljoen euro voor elke sector in het Friese Blockbusterfonds.