Korfbaltalent Ran Faber wil titels pakken met LDODK: "Ik wil de beste worden"

Ran Faber is geboren en getogen in Terwispel, maar woont sinds twee jaar in Jubbega. Sinds zijn vierde speelt hij al bij LDODK. Toen hij zeventien was, kwam hij bij de selectie. En sinds dit seizoen heeft hij dus een basisplek in het eerste, ook al is hij eigenlijk nog junior. Naast zijn topsportcarrière bij LDODK zit hij ook nog eens in TeamNL (Oranje onder 21 jaar). Dat alles combineert Faber met zijn studie econometrie in Groningen.