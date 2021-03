2020 was een topjaar voor tuincentra, maar door de lockdown is het geld al weer weg

"We hebben een fantastisch jaar gemaakt in de tuincentra: 19 procent in de plus. We hadden natuurlijk geweldig weer in de lente en bovendien was er corona. Men kon wel veilig in de eigen tuin aan de slag," vertelt directeur Frank van der Heide van Tuinbranche Nederland.

Op afspraak winkelen

Ook nu weten mensen de tuincentra goed te vinden, al kun je niet zomaar meer naar binnen stappen. Door de lockdown moet je nu vier uren vantevoren een afspraak maken en kan er maar een beperkt aantal mensen naar binnen.

Voor de meeste klanten is het een uitkomst, maar voor de branche een tegenvaller. "Ik vind het jammer dat er zo weinig perspectief is voor ons. Vijftig mensen in een winkel zo groot als die van ons is niet genoeg om het voorjaar door te komen," legt Johanneke Terpstra van Groencentrum Witmarsum uit.