VIDEO: IJsbreker van Rotterdam naar Jutrijp

De allerlaatste ijsbreker van de Rotterdamse haven, de RPA 20, is onderweg naar Jutrijp. Het schip is gekocht door aannemer en skûtsjeschipper Siebo Zijsling. Eerder is ook al het zusterschip RPA 24 aangeschaft. Voor de haven is het te duur om een ijsbreker in de vaart te houden, terwijl het ook bijna niet meer nodig is door de warmere winters.