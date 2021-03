Wykels Hallum heeft primeur met voetbalveldmaaier

Popke de Haan van S.V. Wykels is tevreden met de aanwinst. Het komt goed uit, want er is in Hallum pas weer een nieuw veld aangelegd. "Ik had nooit gedacht dat dit eens op ons veld zou komen. Ik ben hier al 25 jaar vrijwilliger, maar we hebben hier de primeur. De maaier kan iedere dag en dag en nacht doordraaien. Alleen op zaterdag staat 'ie stil, want dan wordt er gevoetbald. Nu kan ik lekker op en stoeltje zitten en zonnebaden, je hoeft niets meer te doen."