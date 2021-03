Aantal nieuwe besmettingen opnieuw boven gemiddelde

De meeste nieuwe besmettingen zijn gemeld in de gemeenten Súdwest-Fryslân (43) en De Fryske Marren (36).

In Fryslân is in de afgelopen 24 uren een nieuw overlijden gemeld als gevolg van het coronavirus. Dat gaat om een inwoner van De Fryske Marren. Er was ook een ziekenhuisopname, een inwoner van Súdwest-Fryslân.

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):