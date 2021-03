Stichting Iepenwacht Fryslân brengt bomen terug in Noardeast-Fryslân

Het gaat om 12 verschillende soorten bomen. Met het project 'Bomen in het Waddenlandschap' worden de komende jaren 2.700 bomen geplant in de Waddenregio, waarvan 1.350 bomen in Fryslân. Wethouder Pytsje de Graaf en Theunis Piersma van Stichting Iepenwacht Fryslân hebben vrijdagochtend de laatste boom in Brantgum geplant.