SC Cambuur bereidt zich voor op Roda JC: Kallon terug in selectie, Jacobs nog niet

"Dit is voor de voorbereiding veel beter", zegt De Jong. "We trainen zaterdagmiddag nog licht, dan de bus in en om een uur of tien zijn we in het hotel. Dan is de zondag nog wel lang, maar het is veel beter dan op de wedstrijddag ruim drie uren in de bus zitten en dan nog voetballen."

Cambuur kan in de wedstrijd tegen Roda JC nog niet beschikken over Jamie Jacobs. Hij is nog niet fit genoeg. Dat geldt ook voor Mitchel Paulissen. Daar staat tegenover dat Issa Kallon wel weer bij de selectie zit, maar hij kan nog niet een hele wedstrijd spelen.

De Jong wilde nog weinig zeggen over de opstelling. "Ik wil het morgen nog even bekijken en de jongens weten het dus ook nog niet." De kans is aanwezig dat hij met dezelfde elf mannen begint als in de wedstrijd tegen Eindhoven. "Het zou kunnen", is het korte commentaar op die stelling.