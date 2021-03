Oud-Cambuurspeler Ruud ter H. voor doodslag veroordeeld tot 14 jaar cel

Oud-Cambuurspeler Ruud ter H. is door het gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld tot 14 jaar celstraf voor doodslag en poging tot doodsalg. Ook zijn broer Frank is veroordeeld, hij kreeg een jaar cel voor openlijk geweld. De zaak betreft een gewelddadige confrontatie met een mes na een vechtpartij in augustus 2017 in Reutum (Overijssel).