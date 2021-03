LF2028-prijs voor kunstproject Slow Collective Landscape

Slow Collective Landscape is een kunstproject langs de Stinzenroute Buitenpost-Kollum. In het project worden leerlingen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, inwoners van de regio en toeristen in de verscheidenheid van het landschap meegenomen.

In juni expositie

De foto's worden eind juni in een expositie aan het grote publiek getoond. Doel van het project is om bewustzijn voor lifestyle, het lokale landschap en duurzaamheid te creëren.

De jury was blij met het poëtische project. De eco-vriendelijke manier van fotograferen en exposeren zijn goed doordacht en uitgewerkt, zegt de jury in het rapport.