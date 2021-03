Directeur Thialf: "Beeldvorming kwalijk voor goede reputatie"

Wat Thialf-directeur Marc Winters betreft is met het rapport van de TU Delft de kwestie over de ventilatie afgesloten. Hij heeft een dubbel gevoel overgehouden aan de afgelopen weken. "Ik ben blij dat onafhankelijk is vastgesteld dat we hier geen rare dingen doen. Maar de beeldvorming was kwalijk voor de goede reputatie van Thialf."