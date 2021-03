Waddenfonds zet in op culinair toerisme, Kornwerderzand en verziltingsonderzoek

In Kornwerderzand gaat het om het project 'Beleef Kornwerderzand'. Dat is onderdeel van de verbouwing van de sluis. Het doel is om daar betere voorzieningen te maken voor toeristen. Het gaat dan om aanlegsteigers en uitkijkpunten.

Verzilting

In het Lauwersmeergebied wordt onderzocht wat de invloed van verzilting is. Men kijkt of er gewassen kunnen worden geteeld die tegen zout water kunnen. Ook wordt gekeken naar het slimmer omgaan met zoet water, door bijvoorbeeld de aanvoer onder de loep te nemen. Dit moet duidelijk maken wat de economische invloed is op de landbouw in gebieden die last hebben van verzilting.