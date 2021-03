Rapport: Ventilatiesysteem Thialf zorgt voor meewind

Mechanische luchtstroom

De omstandigheden in Thialf zijn al de hele winter onderwerp van gesprek. De ijsvloer is veranderd, maar een verandering in het luchtcirculatiesysteem zou ook voor snellere tijden zorgen. Rondom de baan zitten zo'n 600 luchtroosters achter de boarding om een luchtgordijn te maken tussen de boarding en de tribune, zodat het publiek geen invloed heeft op de wedstrijden.

Die roosters zijn in november een kwartslag gedraaid. Daardoor wordt de lucht uit de roosters schuin over de baan geblazen, en dat zou ervoor zorgen dat de schaatsers steeds meewind hebben. "Als de luchtstroom gemanipuleerd is, kan ik nooit meer tijden met elkaar gelijken. Dan kan ik de prestaties niet meer in perspectief zien", schreef oud-schaatsers Erben Wennemars in december op zijn Instagram.

Wereldrecord Van der Poel

Thialf zei in december nog dat het grote aantal records niets te maken heeft met de luchtroosters. Na afloop van de kwalificatietoernooien werd toen gesuggereerd dat Thialf een mechanische luchtstroom op gang had gebracht waardoor schaatsers continu wind mee hadden.

Maar ook bij de internationale toernooien later in het seizoen twijfelden meerdere schaatsers over de eerlijkheid van de situatie. Het meest opvallend was de prestatie van de Zweed Nils van der Poel bij de WK afstanden op de 10 kilometer. Hij pakte goud met een sensationeel wereldrecord. Na alle kritiek gaf de directie van Thialf toen de opdracht aan de TU Delft om onderzoek te doen naar de blowers.