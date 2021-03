Vrijdagmarkt over verkennerscrisis: "Die foto is een godsgeschenk"

Verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma hebben de functie teruggegeven, nadat Ollongren per ongeluk geheime notities aan een fotograaf had laten zien. CDA-dissident Omtzigt zou een 'functie elders' moeten krijgen. Op de vrijdagmarkt werd de reactie van Mark Rutte, dat die opmerking beslist niet bij hem vandaan kwam, niet echt geloofd: "Judas sei oek dat hy it niet was. Wêr lulle we dan noch over?"

Nuances waren er ook. "Dat dit haar is overkomen, is sneu. Ik snap wel hoe zoiets gaat. Je voelt je niet lekker, je krijgt een slechte boodschap en je wilt snel naar huis. Ja, dit kan gebeuren. Maar we weten nu wel dat het er allemaal een vreemde boel is."

Dat ze daarnaast in Den Haag niet het goede voorbeeld geven, valt ook slecht. "Dat tast hun geloofwaardigheid enorm aan. Wij moeten ons allemaal aan de regels houden, maar zij zijn zelf zo laks als een aap." Een ander vond dat wij er nu ook weer niet te zwaar aan moeten tillen. "Het is een fout, maar we moeten wel door. We zitten in een pandemie!"

En dan was er ook nog een vrouw die ondanks alles haar vertrouwen in de politici niet wil opgeven. "Misschien is dat wel naïef, maar zo blijft het voor mij gewoon het beste..."