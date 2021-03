De hengel kan uit met 50 nieuwe vissteigers langs het Hearrenfeanster Kanaal

Normaal gesproken moesten de vissers in Heerenveen zowat klimmen om bij hun vislocatie te komen. Met hoog riet, stortsteen en braamstruiken was het een flinke klus om het water te bereiken. Soms was het zelfs gevaarlijk voor de minder mobiele vissers.

50 steigers

En dus ontstond het plan om goede steigers aan te leggen langs het kanaal: maar liefst 50 stuks. Ze liggen ruim 15 meter uit elkaar en zijn gemaakt van betonnen platen van twee bij twee meter. Ideaal, zegt recreatief visser Dave Martens. Hij zit vrijdagochtend al vroeg op zijn stek langs het Hearrenfeanster Kanaal, oftewel het Nieuwe Heerenveense Kanaal.

Afspraken met roeivereniging

Het water bij Heerenveen is populair onder de vissers. Met name vanwege de goede vangst die er kan worden gedaan. En met de nieuwe steigers wordt het alleen nog maar aantrekkelijker. De lokale roeivereniging had zorgen over de mogelijke drukte die het kon opleveren. Maar na een goed gesprek en afspraken over onder meer het parkeren, zijn de steigers deze week geplaatst.

Volgende week worden de laatste steigers aangelegd, net op tijd voor het mooie weer.