Nieuwe bodemvondsten Warns: strijdtoneel bij Sytzamastins steeds duidelijker

Het veteverhaal van 1494

Archeologen nemen aan dat de strijd tussen het Skieringer-echtpaar Jelmer Ottes Sytzama en Ats Bonningha en de Vetkoper Douwe Geales Galema ging. Galema liet na 1494 ook een stins bouwen in Warns, een te verdedigen stenen huis. In de middeleeuwen was er geen centraal gezag in het Friese gebied. Welgestelde hoofdelingenfamilies vochten daarom veten uit. Ze hadden grond in bezit, en gezag in bestuur en rechtspraak.

De stins werd opgegeven

Uit wraak voor een beschoten telg uit de Galama-familie belegerde Douwe Galama de Sytzamastins in 1494. Een zus van Ats Bonningha stond er daar alleen voor, omdat Jelmer Sytzama net bij een oom op bezoek was. Na een heftige strijd werd er een akkoord gesloten: meerdere gevangenen werden tegen elkaar uitgeruild en in ruil voor de op de terugweg gevangen genomen Jelmer Sytzama moest Bonningha de stins opgeven.

Daarna hebben de Vetkopers de Sytzamastins tot de grond toe afgebroken. Dat wordt bevestigd door het archeologisch onderzoek: het puin geeft aan waar het stenen huis precies gestaan heeft.