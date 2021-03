GGD: Ouders van schoolkinderen vaker besmet

GGD Fryslân ziet op dit moment de besmettingen in de leeftijdsgroep van mensen tussen de 30 en 40 jaar stijgen. "Dat is ook wel logisch," zegt Margreet de Graaf van de GGD. "Eerder zagen we het aantal besmettingen toenemen bij de basisscholen, nu zijn de ouders van de leerlingen aan de beurt. Kinderen en jongeren hebben er wat minder last van, maar het komt dus ook bij ouders en grootouders terecht. Gelukkig is de oudste groep nu ingeënt."

Comfortabeler testen voor kinderen

Nieuw is dat kinderen na 4 april gebruik kunnen maken van een nieuwe manier van testen. "Sinds de scholen weer open zijn, zien we steeds meer kinderen in de teststralen. Daarom is er een landelijk onderzoek geweest om uit te zoeken of we het ook wat comfortabeler kunnen maken. Dat doen we met een staafje die maar tot halverwege de neus hoeft, daarmee wordt het aangenamer voor de kinderen."

Dat er nog even moet worden gewacht tot 4 april heeft ermee te maken dat medewerkers van de GGD nog even training moeten volgen. Volgens De Graaf is de test even betrouwbaar als de test voor volwassenen.

70-plussers aan de beurt

Met het vaccineren loopt Fryslân voorop, landelijk gezien. Daar zijn wel verklaringen voor, legt De Graaf uit. "Voor een deel komt dat omdat we al op de eilanden hebben gevaccineerd. En er wonen in Fryslân ook gewoon wat meer 75-plussers. Dus het is wat vreemd om te zeggen dat we het beter doen."

In de afgelopen paar dagen zijn er weer zo'n 700 prikken gezet, zegt De graaf. "Het vaccineren met AstraZenica is weer helemaal opgepakt. Op dit moment zijn de 70-plussers aan de beurt, nu de mensen van 74-73 jaar. De mensen van 74 jaar eerst, dan 73, dan 72. En op alfabet, dus Boonstra komt eerder dan Woudstra. De mensen die aan de beurt zijn, krijgen een uitnodiging van het RIVM."